Предварительно одобрена пензенская заявка на получение около 210 млн. рублей Экономика

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Эксперты предварительно одобрили получение Пензенской областью почти 210 млн. рублей на развитие внутриплощадочных сетей индустриального парка «Отвель» и открытие центра поддержки предпринимательства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в АО «Корпорация развития Пензенской области».

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Защита проектов состоялась в Минэкономразвития России в понедельник, 16 января, в рамках отбора регионов для предоставления в 2017 году субсидий из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса.

В защите двух проектов региона принял участие генеральный директор АО «Корпорация развития Пензенской области» Сергей Шелементьев.

По данным организации, в текущем году из бюджета РФ на господдержку малого и среднего бизнеса выделено более 7,5 млрд. рублей. Из них примерно 5,5 млрд. рублей направят на поддержку малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры развития МСП. Также около 1,6 млрд. рублей выделено на развитие индустриальных парков. 230 млн. рублей будет направлено на поддержку проектов в сфере молодежного предпринимательства. На создание многофункциональных центров для поддержки бизнеса планируется выделить 135 млн. рублей.

Заявки на сумму 9,2 млрд. рублей в Минэкономразвития РФ подали 82 региона. На развитие индустриальных парков выделено 1,6 млрд. рублей, при этом запросы регионов на 25% превысили эту сумму.