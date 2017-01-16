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Предварительно одобрена пензенская заявка на получение около 210 млн. рублей

17:49 | 16.01.2017 | Экономика

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Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Эксперты предварительно одобрили получение Пензенской областью почти 210 млн. рублей на развитие внутриплощадочных сетей индустриального парка «Отвель» и открытие центра поддержки предпринимательства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в АО «Корпорация развития Пензенской области».

Предварительно одобрена пензенская заявка на получение около 210 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Защита проектов состоялась в Минэкономразвития России в понедельник, 16 января, в рамках отбора регионов для предоставления в 2017 году субсидий из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса.

В защите двух проектов региона принял участие генеральный директор АО «Корпорация развития Пензенской области» Сергей Шелементьев.

По данным организации, в текущем году из бюджета РФ на господдержку малого и среднего бизнеса выделено более 7,5 млрд. рублей. Из них примерно 5,5 млрд. рублей направят на поддержку малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры развития МСП. Также около 1,6 млрд. рублей выделено на развитие индустриальных парков. 230 млн. рублей будет направлено на поддержку проектов в сфере молодежного предпринимательства. На создание многофункциональных центров для поддержки бизнеса планируется выделить 135 млн. рублей.

Заявки на сумму 9,2 млрд. рублей в Минэкономразвития РФ подали 82 региона. На развитие индустриальных парков выделено 1,6 млрд. рублей, при этом запросы регионов на 25% превысили эту сумму.
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