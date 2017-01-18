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В Кузнецке планируется открыть новый гостиничный комплекс

15:35 | 18.01.2017 | Экономика

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Кузнецк, 18 января 2017. PenzaNews. Реализация инвестиционного проекта, предполагающего открытие нового гостиничного комплекса, стала главной темой рабочей встречи мэра Кузнецка Пензенской области Сергея Златогорского и бизнесмена Юрика Алавердяна.

В Кузнецке планируется открыть новый гостиничный комплекс

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам предпринимателя, в структуру комплекса войдет гостиница, предприятие общественного питания, а также зона отдыха и развлечений.

«Сергей Златогорский обсудил с инвестором перспективы и проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации проекта. Развитию данного вида бизнеса будет способствовать его территориальное размещение: с одной стороны, комплекс находится в черте Кузнецка, а с другой — недалеко от федеральной автодороги, что позволит привлечь большее количество клиентов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации.

В мэрии пояснили, что по итогам встречи дано поручение отделу экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка подготовить протокол о намерениях.
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