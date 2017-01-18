В Кузнецке планируется открыть новый гостиничный комплекс Экономика

Кузнецк, 18 января 2017. PenzaNews. Реализация инвестиционного проекта, предполагающего открытие нового гостиничного комплекса, стала главной темой рабочей встречи мэра Кузнецка Пензенской области Сергея Златогорского и бизнесмена Юрика Алавердяна.

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По словам предпринимателя, в структуру комплекса войдет гостиница, предприятие общественного питания, а также зона отдыха и развлечений.

«Сергей Златогорский обсудил с инвестором перспективы и проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации проекта. Развитию данного вида бизнеса будет способствовать его территориальное размещение: с одной стороны, комплекс находится в черте Кузнецка, а с другой — недалеко от федеральной автодороги, что позволит привлечь большее количество клиентов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации.

В мэрии пояснили, что по итогам встречи дано поручение отделу экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка подготовить протокол о намерениях.