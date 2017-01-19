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Виктор Кувайцев нацелил коллектив мэрии Пензы на решение масштабных задач в 2017 году

17:44 | 19.01.2017 | Экономика

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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев нацелил подчиненных на плодотворную работу в 2017 году.

Виктор Кувайцев нацелил коллектив мэрии Пензы на решение масштабных задач в 2017 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Необходимо определиться по срокам реализации намеченных мероприятий, чтобы можно было отслеживать их исполнение», — сказал мэр в ходе совещания, состоявшегося в четверг, 19 января.

Он напомнил, что перед городом стоит ряд сложных задач, в числе которых — наполнение бюджета, реализация федеральных программ, капитальный ремонт набережной реки Суры и Свердловского моста, возведение детсада в Заре, школы в районе улиц Шуист и Новый Кавказ, проектирование и строительство тренировочной площадки на базе спорткомплекса «Зенит», реконструкция автодороги по улице Антонова и другие.

«У нас нет других вариантов, кроме одного — мы должны выполнить стоящие перед городом задачи», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
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