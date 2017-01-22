Пензенская область вошла в число регионов со средней прозрачностью закупок Экономика

Пенза, 22 января 2017. PenzaNews. Пензенская область набрала 3 тыс. 814 баллов в национальном рейтинге прозрачности закупок за 2016 год, что позволило ей войти в третью группу из пяти возможных — со средним показателем — в категории «Государственные заказчики регионального уровня».

Фото: Nrpz.ru

Лучший результат — 5 тыс. 348 баллов — у Москвы, которая заняла первую строчку в группе «Гарантированная прозрачность». На втором месте идет Татарстан (5 тыс. 318 баллов), на третьем — Тамбовская область (4 тыс. 993). Кроме того, в эту группу включены Хабаровский край, Башкортостан, Самарская и Архангельская область, а также Республика Саха (Якутия).

В группу «Высокая прозрачность» вошли 18 субъектов федерации. В их числе — Мордовия, Смоленская, Саратовская, Брянская и Владимирская области.

Группа «Средняя прозрачность», в которую включена Пензенская область, объединила 30 регионов. Среди них — Санкт-Петербург, Ульяновская, Оренбургская, Московская области, Ставропольский край, Ингушетия и Дагестан. При этом в рейтинге 2015 года у Пензенской области позиции были хуже, и она располагалась в категории уровнем ниже.

Фото: Nrpz.ru

В группе «Базовая прозрачность» числится 18 субъектов федерации. В их числе — Ленинградская, Нижегородская, Кировская, Новосибирская и Орловская области.

Худший результат продемонстрировали 9 регионов, все они включены в группу «Низкая прозрачность». Это Иркутская область, Карелия, Амурская и Костромская области, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Белгородская область, у которой минимальная сумма баллов — 1 тыс. 967.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским центром, специализирующимся в области непрерывного мониторинга российского рынка государственных и корпоративных закупок. Исследования проводятся с 2006 года.

Рейтинг разделен на пять секций участников по типу осуществления размещения заказов. Это государственные заказчики федерального, регионального и муниципального уровней, компании, осуществляющие размещение заказа в рамках федерального закона №22Э, и коммерческие организации. Каждая секция представляет собой рейтингование участников по пяти уровням прозрачности — гарантированная, высокая, средняя, базовая и низкая. Уровни гарантированной и высокой прозрачности образуют область положительных оценок, базовой и низкой — отрицательных.

Источниками данных для проведения исследования являются единая информационная система в сфере закупок, официальные сайты заказчиков и анкеты, заполняемые непосредственно участниками.

Национальный рейтинг прозрачности закупок – 2016 составлен за период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года.