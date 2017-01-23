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В Пензенской области в пятый раз пройдет конкурс «Лучший по профессии»

11:24 | 23.01.2017 | Экономика

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Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Региональный этап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в пятый раз пройдет в Пензенской области в 2017 году.

В Пензенской области в пятый раз пройдет конкурс «Лучший по профессии»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минпрома, лучшие работники отраслей будут состязаться в 10 номинациях.

В настоящее время формируется оргкомитет конкурса.

Планируется, что сам конкурс состоится летом, а его победители и призеры, как и в предыдущие годы, будут награждены легковыми автомобилями и другими ценными призами.

Так, в 2016 году за первое место лучшие специалисты получили автомобили «Datsun», за второе и третье места были вручены телевизоры и ноутбуки соответственно.

Планируется, что в 2017 году Минтруд России будет проводить конкурс среди пчеловодов, электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей, сварщиков, трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства и железнодорожников. Последняя номинация станет новой и еще проходит согласование на федеральном уровне.

Основные задачи всероссийского конкурса «Лучший по профессии» — повышение статуса человека труда, пропаганда рабочих специальностей, востребованных на рынке труда, а также достижений и передового опыта участников....
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