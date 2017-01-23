Глава ИФНС по Заречному озвучил данные о налоговых поступлениях за 2016 год Экономика

Заречный, 23 января 2017. PenzaNews. Налоговые платежи в размере 3 млрд. 71 млн. рублей мобилизовано в Заречном Пензенской области в 2016 году, что на 8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил руководитель инспекции ФНС России по городу Александр Ганин в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 23 января.

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По его словам, отмечается положительная динамика поступлений по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ), которые увеличились на 9%.

Согласно озвученным данным, в федеральный бюджет собрано 1 млрд. 447 млн. рублей, что на 15% больше прошлогодних показателей. При этом выполнение плана достигло 126,4%.

Поступления в региональный бюджет увеличились на 2%, составив 1 млрд. 300 млн. рублей. План выполнен на 114%.

В местный бюджет собрано 324 млн. рублей, или на 4% больше, чем в 2015 году. План перевыполнен на 12,9%, сообщает управление общественных связей Заречного.