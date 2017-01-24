Пензенская область получит 55 млн. рублей на реконструкцию дорог к важным объектам в селах Экономика

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Субсидия в размере 55 млн. 463 тыс. рублей будет выделена Пензенской области в 2017 году на строительство и реконструкцию автодорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельхозпродукции.

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Распределение средств в размере 8 млрд. 335 млн. рублей между 54 субъектами федерации утверждено распоряжением правительства России, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ожидается, что принятое решение будет способствовать увеличению протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений.