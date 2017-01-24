Пензенская область вошла в проект «Безопасные и качественные дороги» Экономика

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Пензенская область вошла в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве во вторник, 24 января.

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«Всего на осуществление этого проекта выделены средства 1 млрд. 250 млн. рублей. На город Пензу — 1 млрд. 28 млн. рублей, должны отремонтировать 64 км 238 метров дорог. На город Заречный — 66,8 млн. рублей. На Засечное — 24 млн. рублей. Региональные межмуниципальные дороги — 131 млн. рублей. […] Их нужно качественно освоить в установленные сжатые сроки, в 2017 году», — уточнил глава региона.

Он отметил, что в целом на ремонт дорог в Пензенской области в текущем году будет выделено более 4 млрд. рублей.

«Никогда в истории Пензенской области таких денежных средств не выделялось на ремонт дорог», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Паспорт приоритетного проекта по основному направлению стратегического развития РФ «Безопасные и качественные дороги» был утвержден в конце 2016 года.

Ключевая цель проекта — обеспечить хорошее состояние дорог и сократить число аварийно-опасных участков в 34 городских агломерациях с населением свыше 500 тыс. человек в каждой. Срок реализации — с ноября 2016 года по март 2026 года включительно.

В указанных агломерациях необходимо привести не менее 85% дорожной сети в нормативное состояние по показателям ровности и сцепления с учетом требований техрегламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». Количество аварийно-опасных участков на дорогах должно сократиться до 15% от уровня 2016 года. Кроме того, в рамках проекта предстоит внедрить интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры.