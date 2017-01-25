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Пензенская область получит 625 млн. рублей на проект «Безопасные и качественные дороги»

10:48 | 25.01.2017 | Экономика

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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Пензенская область получит 625 млн. рублей из федерального бюджета на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги».

Пензенская область получит 625 млн. рублей на проект «Безопасные и качественные дороги»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Распределение межбюджетных трансфертов утверждено постановлением правительства России, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Всего на реализацию проекта, который является приоритетным в государственной программе РФ «Развитие транспортной системы», будет направлено 30 млрд. рублей. Средства распределены между 34 регионами.

Наибольшая сумма — 1 млрд. 837 млн. рублей — выделена Самарской области.

Ожидается, что трансферты будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Паспорт приоритетного проекта по основному направлению стратегического развития РФ «Безопасные и качественные дороги» был утвержден в конце 2016 года.

Ключевая цель проекта — обеспечить хорошее состояние дорог и сократить число аварийно-опасных участков в 34 городских агломерациях с населением свыше 500 тыс. человек в каждой. Срок реализации — с ноября 2016 года по март 2026 года включительно.

В указанных агломерациях необходимо привести не менее 85% дорожной сети в нормативное состояние по показателям ровности и сцепления с учетом требований техрегламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». Количество аварийно-опасных участков на дорогах должно сократиться до 15% от уровня 2016 года. Кроме того, в рамках проекта предстоит внедрить интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры.
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