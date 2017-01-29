В Пензенской области определен порядок организации проектной деятельности Экономика

Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Порядок организации проектной деятельности в правительстве Пензенской области определен постановлением №27-пП от 27 января 2017 года, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Согласно тексту документа, в число постоянных органов управления проектной деятельностью входят совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам (проектный комитет), региональный проектный офис (его функции осуществляет отдел проектной деятельности областного правительства) и ведомственные проектные офисы.

К временным относятся: куратор, функциональный заказчик, старшее должностное лицо, руководитель проекта или программы, рабочие органы и администратор.

Также предусмотрена работа обеспечивающих и вспомогательных органов управления проектной деятельностью — общественно-делового совета и центра компетенций проектного управления.

В постановлении правительства Пензенской области прописано, каким образом строится работа над каждым приоритетным проектом или программой от момента инициирования до завершения.

Также утвержден состав совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам (проектного комитета). В него вошли около 40 человек. В их числе — главы областных ведомств, различных структур по развитию бизнеса, вузов и руководители некоторых предприятий. Возглавил проектный комитет губернатор Иван Белозерцев.

15 октября 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «Об организации проектной деятельности в правительстве РФ». Данным документом установлен порядок организации проектной деятельности.

Он определяет оргструктуру системы управления проектной деятельностью, этапы инициирования, подготовки, реализации, мониторинга и завершения приоритетных проектов или программ.

Органам госвласти субъектов федерации было рекомендовано организовать проектную деятельность на региональном уровне, руководствуясь этим постановлением.