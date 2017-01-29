16:02:09 Воскресенье, 29 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области определен порядок организации проектной деятельности

11:55 | 29.01.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Порядок организации проектной деятельности в правительстве Пензенской области определен постановлением №27-пП от 27 января 2017 года, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области определен порядок организации проектной деятельности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, в число постоянных органов управления проектной деятельностью входят совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам (проектный комитет), региональный проектный офис (его функции осуществляет отдел проектной деятельности областного правительства) и ведомственные проектные офисы.

К временным относятся: куратор, функциональный заказчик, старшее должностное лицо, руководитель проекта или программы, рабочие органы и администратор.

Также предусмотрена работа обеспечивающих и вспомогательных органов управления проектной деятельностью — общественно-делового совета и центра компетенций проектного управления.

В постановлении правительства Пензенской области прописано, каким образом строится работа над каждым приоритетным проектом или программой от момента инициирования до завершения.

Также утвержден состав совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам (проектного комитета). В него вошли около 40 человек. В их числе — главы областных ведомств, различных структур по развитию бизнеса, вузов и руководители некоторых предприятий. Возглавил проектный комитет губернатор Иван Белозерцев.

15 октября 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «Об организации проектной деятельности в правительстве РФ». Данным документом установлен порядок организации проектной деятельности.

Он определяет оргструктуру системы управления проектной деятельностью, этапы инициирования, подготовки, реализации, мониторинга и завершения приоритетных проектов или программ.

Органам госвласти субъектов федерации было рекомендовано организовать проектную деятельность на региональном уровне, руководствуясь этим постановлением.
Актуальное
Читайте также
Сенаторы Кондрашин и Дмитриенко не попали в топ-50 медиарейтинга за 2016 год На сайте управления образования Пензы создан раздел о городском совете отцов
Полицейские раскрыли кражу аккумуляторов из грузовика на улице Пригородной в Пензе Ночью над восстановлением теплоснабжения в Пензе будет работать 12 бригад
Дополнительные горячие линии организованы в Пензе из-за перебоев в подаче тепла Жителю Пензы предоставят обогреватель до повышения температуры в квартире
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама