Начальник Саратовской таможни объяснил, зачем уничтожать санкционные продукты Экономика

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Уничтожение продукции из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, является закономерным шагом на пути реализации политики контрсанкций. Такое мнение высказал начальник Саратовской таможни Сергей Овсянников.

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«Если нас куда-то не пускают, и мы кому-то санкции предъявляем, нужно быть до конца последовательными. Использование продуктов, которые запрещены на ввоз, должно получать соответствующую реакцию. Да, звучит не совсем хорошо, может быть, негуманно», — отметил он в ходе брифинга, состоявшегося по итогам расширенного совещания в Пензе в понедельник, 30 января.

По словам Сергея Овсянникова, в основном продукты пытаются провезти через границу под видом товаров прикрытия: на них готовятся сооответствующие документы и они сопровождаются другой маркировкой, например, польские яблоки пытаются представить, как словенские или югославские.

«Если товары подпадают под те запреты, которые есть, значит они подпадают под уничтожение. Это действие законодательства должно применяться. Правоприменение должно быть жесткое в этом отношении. У нас правовое государство, и законы должны действовать», — подчеркнул он.