16:15:36 Понедельник, 30 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Начальник Саратовской таможни объяснил, зачем уничтожать санкционные продукты

15:21 | 30.01.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Уничтожение продукции из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, является закономерным шагом на пути реализации политики контрсанкций. Такое мнение высказал начальник Саратовской таможни Сергей Овсянников.

Начальник Саратовской таможни объяснил, зачем уничтожать санкционные продукты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если нас куда-то не пускают, и мы кому-то санкции предъявляем, нужно быть до конца последовательными. Использование продуктов, которые запрещены на ввоз, должно получать соответствующую реакцию. Да, звучит не совсем хорошо, может быть, негуманно», — отметил он в ходе брифинга, состоявшегося по итогам расширенного совещания в Пензе в понедельник, 30 января.

По словам Сергея Овсянникова, в основном продукты пытаются провезти через границу под видом товаров прикрытия: на них готовятся сооответствующие документы и они сопровождаются другой маркировкой, например, польские яблоки пытаются представить, как словенские или югославские.

«Если товары подпадают под те запреты, которые есть, значит они подпадают под уничтожение. Это действие законодательства должно применяться. Правоприменение должно быть жесткое в этом отношении. У нас правовое государство, и законы должны действовать», — подчеркнул он.
Актуальное
Читайте также
В Пензе пройдут чемпионат и первенство области по плаванию Директор ООО «Арен» попала под амнистию по делу о неуплате 17 млн. рублей налогов
Четыре игрока тольяттинской «Лады» пополнили состав пензенского «Дизеля» «Ростелеком» отмечает высокий спрос на «Интерактивное ТВ» в коттеджных поселках
В Заречном количество заключенных в 2016 году браков почти равно числу разводов В Пензе мошенник выманил деньги у продававшего диван мужчины
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама