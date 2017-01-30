Двое работников «Пензастроя» наказаны за недействительный договор страхования Экономика

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности начальника юридического отдела и начальник отдела маркетинга ОАО «Пензастрой» привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания за недействительный договор страхования гражданской ответственности в случае неисполнения обязательств по передаче жилых помещений участникам долевого строительства.

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«Подобный договор на объекты, расположенные в третьем блоке секции дома в районе улицы Ново-Казанской, заключен со страховщиком ООО «Страховая инвестиционная компания». Этому страховому обществу назначена временная администрация. ОАО «Пензастрой» вопреки требованиям законодательства в установленные сроки не предприняло каких-либо действий, направленных на заключение нового договора страхования», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в настоящее время нарушения устранены.

«ОАО «Пензастрой» заключило договор страхования гражданской ответственности с ООО «Региональная страховая компания», — добавила собеседница агентства.