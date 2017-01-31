Пензенская область получит почти 300 млн. рублей на поддержку предпринимательства
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Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Субсидия в размере более 285 млн. рублей будет выделена Пензенской области из федерального бюджета на поддержку молодежного, малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские и фермерские хозяйства.
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Распределение субсидий в объеме 7,5 млрд. рублей между 82 регионами утверждено распоряжением правительства России, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Средства будут направляются на софинансирование расходных обязательств на оказание финансовой поддержки субъектам МСП, а также капитальных вложений в объекты региональной и муниципальной собственности.
Кроме того, с их помощью будет оказано содействие развитию молодежного предпринимательства, а также организовано предоставление услуг по принципу одного окна.