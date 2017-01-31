00:01:30 Среда, 1 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенская область получит почти 300 млн. рублей на поддержку предпринимательства

16:41 | 31.01.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Субсидия в размере более 285 млн. рублей будет выделена Пензенской области из федерального бюджета на поддержку молодежного, малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские и фермерские хозяйства.

Пензенская область получит почти 300 млн. рублей на поддержку предпринимательства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Распределение субсидий в объеме 7,5 млрд. рублей между 82 регионами утверждено распоряжением правительства России, которое подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Средства будут направляются на софинансирование расходных обязательств на оказание финансовой поддержки субъектам МСП, а также капитальных вложений в объекты региональной и муниципальной собственности.

Кроме того, с их помощью будет оказано содействие развитию молодежного предпринимательства, а также организовано предоставление услуг по принципу одного окна.
Актуальное
Читайте также
Перевозчик оштрафован почти на 40 тыс. рублей за переполненную маршрутку №80 в Пензе В Мокшане, Иссе и Бессоновке приставы будут работать по новым адресам
Пензенская область в числе 56 регионов получит средства на поддержку театров Пензенская область получит более 100 млн. рублей на создание учебных мест в школах
Уроки в честь 78-летия со дня основания Пензенской области пройдут в школах 4 февраля В пензенской горбольнице №6 завершен ремонт отделения оториноларингологии
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама