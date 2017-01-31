00:01:41 Среда, 1 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Леонид Левин встретился с пензенскими предпринимателями

20:07 | 31.01.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции «Справедливая Россия» Леонид Левин встретился с бизнесменами в торгово-промышленной палате Пензенской области во вторник, 31 января.

Леонид Левин встретился с пензенскими предпринимателями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В начале встречи, на которую были приглашены около 30 человек, народный избранник представил краткий доклад о проделанной за последние несколько месяцев работе, подчеркнув при этом важную роль, которая отводится депутату Госдумы.

«Федеральный депутат — это полпред в тех ситуациях, когда проблемы на местах не решаются, когда нужен в хорошем смысле некий независимый арбитр», — сказал Леонид Левин.

Он призвал представителей бизнес-сообщества обращаться к нему в непростых ситуациях.

«Я все-таки человек, может быть, незнакомый для большинства жителей Пензенской области, но неслучайный. И мою кандидатуру Иван Александрович [Белозерцев, губернатор] предложил в регионе не потому, что я просто являюсь хорошим человеком и его другом, а именно потому, что я действительно имею различные федеральные возможности по защите интересов региона в Москве», — подчеркнул Леонид Левин.

После этого он ответил на вопросы присутствующих. Они касались, в частности, молодежной политики, поддержки промышленности, гостиничного бизнеса и других сфер.

Так, начальник производства предприятия «СтанкоМашСтрой» Сергей Митясов попросил оказать содействие в предоставлении мер господдержки заводам, занимающимся созданием станков. Он отметил, что подобный опыт уже есть в области производства отечественной сельхозтехники.

Депутат предложил сформулировать инициативу в письменном виде и передать ему через ТПП.

«Пензенская область достаточно серьезное внимание уделяет сегодня этому непростому направлению — развитию станкомашиностроения, в общем-то практически утерянного направления в нашей стране. Нужно создать все предпосылки к тому, чтобы та работа, которую делаете Вы, Ваша компания, была бы поддержана, в том числе и протекционистскими мерами. Ничего плохого в нынешней ситуации в этом не вижу», — сказал Леонид Левин.
Актуальное
Читайте также
Перевозчик оштрафован почти на 40 тыс. рублей за переполненную маршрутку №80 в Пензе В Мокшане, Иссе и Бессоновке приставы будут работать по новым адресам
Пензенская область в числе 56 регионов получит средства на поддержку театров Пензенская область получит более 100 млн. рублей на создание учебных мест в школах
Уроки в честь 78-летия со дня основания Пензенской области пройдут в школах 4 февраля Пензенская область получит почти 300 млн. рублей на поддержку предпринимательства
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама