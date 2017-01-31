Леонид Левин встретился с пензенскими предпринимателями Экономика

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции «Справедливая Россия» Леонид Левин встретился с бизнесменами в торгово-промышленной палате Пензенской области во вторник, 31 января.

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В начале встречи, на которую были приглашены около 30 человек, народный избранник представил краткий доклад о проделанной за последние несколько месяцев работе, подчеркнув при этом важную роль, которая отводится депутату Госдумы.

«Федеральный депутат — это полпред в тех ситуациях, когда проблемы на местах не решаются, когда нужен в хорошем смысле некий независимый арбитр», — сказал Леонид Левин.

Он призвал представителей бизнес-сообщества обращаться к нему в непростых ситуациях.

«Я все-таки человек, может быть, незнакомый для большинства жителей Пензенской области, но неслучайный. И мою кандидатуру Иван Александрович [Белозерцев, губернатор] предложил в регионе не потому, что я просто являюсь хорошим человеком и его другом, а именно потому, что я действительно имею различные федеральные возможности по защите интересов региона в Москве», — подчеркнул Леонид Левин.

После этого он ответил на вопросы присутствующих. Они касались, в частности, молодежной политики, поддержки промышленности, гостиничного бизнеса и других сфер.

Так, начальник производства предприятия «СтанкоМашСтрой» Сергей Митясов попросил оказать содействие в предоставлении мер господдержки заводам, занимающимся созданием станков. Он отметил, что подобный опыт уже есть в области производства отечественной сельхозтехники.

Депутат предложил сформулировать инициативу в письменном виде и передать ему через ТПП.

«Пензенская область достаточно серьезное внимание уделяет сегодня этому непростому направлению — развитию станкомашиностроения, в общем-то практически утерянного направления в нашей стране. Нужно создать все предпосылки к тому, чтобы та работа, которую делаете Вы, Ваша компания, была бы поддержана, в том числе и протекционистскими мерами. Ничего плохого в нынешней ситуации в этом не вижу», — сказал Леонид Левин.