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Площадь города Сердобска предлагается увеличить

12:45 | 04.02.2017 | Экономика

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Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Площадь города Сердобска Пензенской области предлагается увеличить за счет двух земельных массивов, расположенных на территории Сaзанского и Секретарского сельсоветов. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание Пензенской области.

Площадь города Сердобска предлагается увеличить

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в пояснительной записке к документу, данная инициатива Сердобска была поддержана комитетами местного самоуправления обоих сельсоветов, а также собранием представителей Сердобского района.

На данный момент на территории земельных массивов, которые планируется включить в состав территории города, никто не проживает. В связи с этим после изменения границ муниципальных образований численность постоянного населения в них не изменится.

Изменения административно-территориального устройства Пензенской области это также не повлечет.

Вместе с тем ожидается, что расширение границ Сердобска позволит задействовать дополнительные резервы в развитии города, в том числе при размещении и реализации инвестиционных проектов.

Финансирование работ по корректировке документов территориального планирования и градостроительного зонирования Сердобска, Сaзанского и Секретарского сельсоветов будет осуществляться из бюджетов соответствующих муниципальных образований.

Расходов из бюджета региона не потребуется.

Город Сердобск — административный центр Сердобского района Пензенской области.

Площадь — менее 30 кв. км, численность населения — более 30 тыс. человек.

Распоряжением правительства РФ от 29 июля 2014 года №1398-р «Об утверждении перечня моногородов» включен в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».
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