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Продлено действие соглашения между пензенским правительством и ПАО «Транснефть»

18:29 | 07.02.2017 | Экономика

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Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Действие соглашения, заключенного правительством Пензенской области и ПАО «Транснефть» в 2013 году, решено продлить.

Продлено действие соглашения между пензенским правительством и ПАО «Транснефть»

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи губернатора Ивана Белозерцева и вице-президента ПАО «Транснефть» Михаила Маргелова, состоявшейся в Пензе во вторник, 7 февраля.

«В рамках данного документа региональное правительство оказало значительную помощь в развитии трубопроводного транспорта на территории субъекта федерации, а ПАО «Транснефть» выделило на развитие социальной сферы области порядка 86 млн. рублей. На эти средства были отремонтированы больницы, сельские школы, детсады и клубы», — пояснили в пресс-службе.
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