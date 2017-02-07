Продлено действие соглашения между пензенским правительством и ПАО «Транснефть» Экономика Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Действие соглашения, заключенного правительством Пензенской области и ПАО «Транснефть» в 2013 году, решено продлить. Фото: Pnzreg.ru Как сообщает пресс-служба облправительства, соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи губернатора Ивана Белозерцева и вице-президента ПАО «Транснефть» Михаила Маргелова, состоявшейся в Пензе во вторник, 7 февраля. «В рамках данного документа региональное правительство оказало значительную помощь в развитии трубопроводного транспорта на территории субъекта федерации, а ПАО «Транснефть» выделило на развитие социальной сферы области порядка 86 млн. рублей. На эти средства были отремонтированы больницы, сельские школы, детсады и клубы», — пояснили в пресс-службе. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

Выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость