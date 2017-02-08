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Работники статистики выяснят реальный уровень доходов населения Пензенской области

20:00 | 08.02.2017 | Экономика

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Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Более 1 тыс. 600 домохозяйств в Пензенской области, в том числе около 1 тыс. в городской местности, планируется охватить выборочным наблюдением доходов населения и участия в социальных программах, которое проводится органами статистики во всех регионах России в январе и феврале 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в Пензастате.

Работники статистики выяснят реальный уровень доходов населения Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Обследование будет проводиться во всех городских округах и муниципальных районах области, кроме Спасского. Опросы осуществят специально обученные работники — интервьюеры на условиях добровольного согласия респондентов. При себе они будут иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Опросу подлежат респонденты в возрасте 16 лет и старше», — пояснили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по региону.

В Пензастате подчеркнули, что сведения, которые сообщат жители, конфиденциальны, не подлежат разглашению и предназначены только для получения сводных статистических данных.

«Результаты выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах будут использованы при разработке мер демографической и соцполитики, количественного измерения их эффективности, для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения, улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ», — отметили в ведомстве.
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