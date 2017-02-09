В Пензенской области открыт новый мощный завод технических фабрикатов Экономика

Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Новый завод технических фабрикатов введен в эксплуатацию в Пензенской области как часть проекта группы компаний «Дамате» по производству мяса индейки.

Фото: Acdamate.com

Ежедневно на нем будет перерабатываться 120 тонн сырья — перо, жир, кожа, кости индейки. На выходе получится 10 тонн технического жира и 30 тонн белкового продукта.

По оценке специалистов, завод уже стал самым мощным предприятием по переработке отходов производства в Пензенской области и Приволжском федеральном округе. При этом в перспективе его мощности могут быть расширены.

Создание современных предприятий по переработке отходов является общемировой тенденцией. Запуск мощного завода технических фабрикатов ставит ГК «Дамате» в один ряд с лучшими западными предприятиями и выводит весь проект на новый уровень безопасности производства пищевой продукции.

В частности, он позволит решить проблему утилизации производственных отходов самым современным и максимально щадящим для окружающей среды способом.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ГК «Дамате», ранее все сырье, оставшееся после убоя и разделки индейки, продавали на специализированный завод по переработке отходов.

«Запуск собственного предприятия по производству технических фабрикатов позволит вырабатывать и реализовывать технический жир и белковый продукт по рыночным ценам», — пояснили в компании.

Известно, что стоимость проекта составила полмиллиарда рублей. Финансовым партнером при его реализации выступил Россельхозбанк.

В результате запуска завода в компании создано свыше 30 новых рабочих мест.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

В Пензенской области группе компаний принадлежит комплекс по производству мяса индейки. В 2016 году предприятие вышло на заявленные мощности — 60 тыс. тонн в убойном весе в год. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 100–110 тыс. тонн в убойном весе в год. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В 2012 году компания увеличила количество направлений деятельности за счет появления в портфеле проекта по молочному животноводству. ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов в Тюменской области. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить примерно 40 тыс. тонн молока в год.