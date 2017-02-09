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В 2016 году от приватизации имущества в бюджет Пензы поступило более 170 млн. рублей

16:00 | 09.02.2017 | Экономика

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Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Более 172 млн. рублей поступило в бюджет Пензы от приватизации недвижимого муниципального имущества в 2016 году.

В 2016 году от приватизации имущества в бюджет Пензы поступило более 170 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Отчет о результатах приватизации представила начальник управления муниципального имущества мэрии Наиля Алюшева в ходе заседании постоянной комиссии гордумы по градостроительству, землепользованию и собственности в четверг, 9 февраля.

Согласно отчету, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», в прогнозный план приватизации было включено 55 объектов недвижимости, два муниципальных предприятия, акции 11 открытых акционерных обществ и один объект муниципального имущества для внесения в качестве вклада в уставный капитал ОАО.

В результате 171 млн. 864 тыс. рублей было получено от продажи объектов недвижимости и 320 тыс. рублей — земельных участков под приватизируемыми объектами недвижимости.

В соответствии с прогнозным планом, 18 объектов недвижимости было продано на торгах. В течение года было проведено 42 процедуры торгов — 27 аукционов и 15 продаж посредством публичного предложения, на которых выставили 33 объекта недвижимости. Общая начальная цена составляла около 229 млн. рублей. Цена продажи имущества по заключенным 18 договорам купли-продажи составила около 157,5 млн. рублей.

Кроме того, было заключено четыре договора на продажу объектов, не включенных в прогнозный план приватизации. Общая стоимость имущества по ним составила более 28 млн. рублей, из них в 2016 году в бюджет перечислено свыше 12 млн. рублей, оставшаяся часть поступит в 2017–2021 годах.

Продажа акций, находящихся в муниципальной собственности, в прошлом году не осуществлялась.

Также не проводилась приватизация муниципальных предприятий.
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