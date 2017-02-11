В Пензенской области зафиксированы самые низкие в ПФО цены на масло, сахар, соль и бензин Экономика

Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Цены на сливочное масло, сахар, соль и бензин являются в Пензенской области самыми низкими в Приволжском федеральном округе.

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Согласно оперативной информации территориального органа Федеральной службы госстатистики по Марий Эл, в которой дается сравнительный анализ по ряду позиций, по данным на 6 февраля 1 кг сахара-песка стоил в Пензенской области 39 рублей 44 копейки, максимальная цена зафиксирована в Пермском крае — 46 рублей 31 копейка.

Килограмм поваренной соли можно купить в Пензенской области за 8 рублей 60 копеек. Дороже всего она в Чувашии — 12 рублей.

1 кг сливочного масла стоит в Пензенской области 405 рублей. Почти на 100 рублей дороже этот продукт в Пермском крае — 496 рублей 17 копеек.

По другим продуктовым позициям в Пензенской области отмечаются средние цены. Так, цена килограмма мяса, кроме бескостного, составляет: говядины — 303 рубля 72 копейки, свинины — 247 рублей 57 копеек, курятины — 121 рубль 58 копеек.

Колбаса вареная в среднем стоит 281 рубль 21 копейку, полукопченая и варено-копченая — 357 рублей 71 копейку, рыба мороженая неразделанная — 124 рубля 57 копейки.

Цена на подсолнечное масло составляет 98 рублей 63 копейки, сметану — 177 рублей 33 копейки, жирный творог — 230 рублей 73 копейки, молоко — 45 рублей 46 копеек, куриные яйца — 54 рубля 53 копейки.

Относительно недорого в Пензенской области продаются картофель, капуста, репчатый лук и морковь, которые стоят чуть более 15, 12, 17 и 18 рублей соответственно.

Среди непродовольственных товаров в Пензенской области отмечаются самые низкие в ПФО цены на бензин марок «А-76» и «АИ-95» — 31 рубль 25 копеек и 38 рублей 32 копейки соответственно.

Бензин марки «АИ-92» стоит 35 рублей 49 копеек. На 43 копейки дешевле он в Самарской области. Максимальная в ПФО цена зафиксирована в Кировской области — 36 рублей 25 копеек.