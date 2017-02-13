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Производство молока выросло в Пензенской области на 3,5%

16:14 | 13.02.2017 | Экономика

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Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Производство молока в хозяйствах всех категорий выросло в Пензенской области по итогам января 2017 года по сравнению с январем прошлого года на 3,5% — до 19 тыс. 459 тонн.

Производство молока выросло в Пензенской области на 3,5%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте Пензастата, максимальный рост — 11,1% — пришелся на крестьянские хозяйства и индивидуальных предпринимателей. Однако общий объем их продукции невелик — 1 тыс. 761 тонна.

На 5,1% выросло производство молока в сельскохозяйственных организация — с 11 тыс. 686 тонн до 12 тыс. 286.

Вместе с тем в хозяйствах населения отмечается негативная тенденция. Если в январе 2016 года было произведено 5 тыс. 534 тонны, то в этом году — 5 тыс. 412, что на 2,2% меньше.

В целом по итогам января текущего года сложилась следующая картина: 63,1% молока произведено в сельхозорганизациях, 27,8% — в хозяйствах населения, 9,1% — в крестьянских хозяйствах и индивидуальными предпринимателями.

По сравнению с прошлым годом показатели изменились незначительно, тогда они составляли 62,2%, 29,4% и 8,4% соответственно.
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