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На реконструкцию набережной в Пензе выделят 100 млн. рублей

12:37 | 14.02.2017 | Экономика

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Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев принял решение направить 100 млн. рублей на реконструкцию набережной реки Суры в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

На реконструкцию набережной в Пензе выделят 100 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам главы региона, он рассчитывает увидеть «адекватные усилия со стороны администрации города».

«В областном центре на сегодняшний день много проблем — надо обновлять фасады зданий, ремонтировать дороги, приводить в соответствие с современными требованиями архитектурный облик, благоустраивать внутриквартальные территории. Тем не менее, задача по модернизации набережной должна быть выполнена», — отметил Иван Белозерцев.

В настоящее время Минфин Пензенской области прорабатывает вопрос о финансировании реконструкции набережной в соответствии с поручением губернатора.

К настоящему времени разработана концепция развития набережной реки Суры. Она включает в себя план капитального ремонта, предполагает обновление имеющихся объектов, в том числе монумента «Росток», и создание новых, среди которых — рекреационные зоны отдыха, пешеходные дорожки, детские площадки, а также амфитеатр под открытым небом.
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