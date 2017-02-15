Управленческие команды из Заречного и Сердобска научат развивать моногорода Экономика

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Представители Пензенской области принимают участие в обучении в Москве, направленном на подготовку команд, управляющих проектами развития моногородов.

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Его организатором выступила некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и московской школы управления «Сколково».

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в среду, 15 февраля, стартовал курс, в котором участвуют представители Заречного. Проектной командой руководит первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев. В ее состав входят глава ЗАТО Олег Климанов и представители бизнес-сферы.

В четверг, 16 февраля, к обучению приступит проектная команда Сердобска во главе с зампредом облправительства Андреем Лузгиным.

В течение трех месяцев слушатели курса изучат контексты развития российских моногородов, инструменты и программы господдержки данных территорий. Им расскажут об особенностях привлечения инвестиций, стимулировании предпринимательской активности и создании условий для реализации новых инициатив.

Перед слушателями выступят эксперты из федеральных органов исполнительной власти, профильных региональных министерств и ведомств, госкорпораций, промышленных и производственных компаний. Также в числе спикеров — специалисты в области инвестиций, государственного и муниципального управления, эксперты-практики.

По итогам программы запланирована защита проектов, представляющих собой комплексные планы развития моногородов.

В Пензенской области в перечень моногородов включены четыре муниципальных образования — Заречный, Никольск, Сердобск и Мокшан.

Ранее аналогичное обучение прошла команда из Никольска во главе с заместителем председателя правительства региона Валерием Беспаловым.