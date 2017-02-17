Пензенская фирма «Пекоф» отметила 60-летие Экономика

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию промышленно-торговой фирмы «Пекоф», состоялось в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 17 февраля.

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Обращаясь к собравшимся, вице-губернатор Валерий Савин поздравил коллектив с юбилейной датой.

Он выразил мнение, что залогом успеха предприятия является самоотверженный труд и профессионализм его работников.

«За эти годы фабрика прошла сложный путь становления и развития. Выжить в условиях высокой конкуренции и сохранить предприятие удалось благодаря большой любви к своему делу и огромной работоспособности коллектива», — сказал вице-губернатор.

Валерий Савин поблагодарил нынешних сотрудников фабрики и ветеранов предприятия, после чего вручил им награды, сообщает пресс-служба облправительства.

История компании «Пекоф» берет начало 1956 году, когда в Пензе была создана кожгалантерейная фабрика.

В настоящее время промышленно-торговая фирма «Пекоф» выпускает более 200 видов продукции — женские сумки из искусственных и натуральных кож и текстиля, косметички, папки, мужские портфели, ремни и другую мелкую кожгалантерею.

Продукция реализуется по всей стране, действует 15 фирменных салонов сумок «Пекоф».