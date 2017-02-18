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Пензенская область заняла 32 место в рейтинге качества оценки регулирующего воздействия

14:20 | 18.02.2017 | Экономика

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Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 32 место в рейтинге качества осуществления регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации по итогам 2016 года.

Пензенская область заняла 32 место в рейтинге качества оценки регулирующего воздействия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Тем самым регион улучшил свои позиции на 25 пунктов по сравнению с 2015 годом.

По словам министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, улучшение показателя связано с организацией системной работы в данном направлении, при участии всех уровней власти и общественных объединений бизнеса.

«Оценка регулирующего воздействия — это один из механизмов создания благоприятного делового климата и снятия административных барьеров для бизнеса. В рамках данной процедуры рассматриваются и анализируются проекты нормативных актов с целью выявления избыточных запретов и ограничений для предпринимателей» — цитирует Сергея Капралова пресс-служба Минэкономики Пензенской области.
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