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Пензенская область заняла 74 место в рейтинге предоставления электронных услуг

10:55 | 19.02.2017 | Экономика

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Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 74 место в рейтинге регионов, составленном по итогам регулярного мониторинга качества предоставления электронных услуг.

Пензенская область заняла 74 место в рейтинге предоставления электронных услуг

Фото: Economy.gov.ru

Исследование было проведено по заказу Минэкономразвития России в сентябре–октябре 2016 года.

Согласно сведениям, представленным на сайте ведомства в минувшую пятницу, 17 февраля, эксперты проанализировали 1 тыс. 310 приоритетных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти регионов и местного самоуправления на едином портале госуслуг и региональных порталах.

Они исследовались на предмет соответствия положениям действующего законодательства, в частности, постановления правительства РФ №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» от 26 марта 2016 года. В отношении каждой группы требований экспертами был сформулирован набор соответствующих индикаторов.

Как показали результаты мониторинга, подать электронное заявление экспертам удалось по 84% от числа исследованных услуг. При этом уведомление о результатах было получено лишь в 47% случаев, что свидетельствует об актуальности проблемы информирования заявителя.

В ходе мониторинга также оценивалось качество реализации каждого из девяти действий, выполнение которых обеспечивается при предоставлении услуг в электронной форме. Наименее выполняемыми из них на порталах госуслуг оказались «Оплата государственной пошлины», «Формирование запроса» и «Получение сведений о ходе выполнения запроса».

Итоговый рейтинг сформирован на основании средней оценки приоритетных услуг, пронормированной к 100%. При этом оценка каждой приоритетной услуги формировалась как доля выполненных и применимых для нее требований.

Наилучшие показатели продемонстрировали Тульская область — 48%, Липецкая — 45,6%, Архангельская область, Санкт-Петербург и Хабаровский край — 44,4%, а также Москва — 42,5%.

В Пензенской области показатель составил 23,6%.

В числе аутсайдеров находятся такие регионы, как Чечня — 16,7%, Камчатский край — 20% и Башкортостан — 20,3%, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
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