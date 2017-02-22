В Пензенской области намечено подключить к ЕГАИС все сельские магазины до 1 апреля Экономика

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Все сельские магазины Пензенской области, занимающиеся как закупкой, так и реализацией алкогольной продукции, намечено подключить к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) до 1 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе совещания Росалкогольрегулирования, состоявшегося в Нижнем Новгороде в минувший вторник, 21 февраля, заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования регионального Минсельхоза Павел Гусев сообщил, что на данный момент подключено к системе 43% лицензиатов.

«Данную работу регион планирует завершить к 1 апреля 2017 года», — сказал он.

В целом по показателю подключения к ЕГАИС регион был отмечен в качестве одного из лучших.

Как отметил заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Владислав Заславский, Пензенская область лидирует среди регионов ПФО, так как в ЕГАИС представлено 100% организаций розничной торговли алкогольной продукции.

В ходе совещания Пензенская область также была отмечена как регион, в котором в 2016 году произошел резкий рост поступления в федеральный бюджет акцизов от производства алкогольной продукции. По акцизам от крепкого алкоголя они увеличились в 5 раз, по остальному — в 2 раза, чем не могут похвастаться другие регионы округа, сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области.