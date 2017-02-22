Доходная часть бюджета Пензы увеличена почти на 600 млн. рублей Экономика

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Доходная часть бюджета Пензы на 2017 год увеличена почти на 600 млн. рублей в ходе 31-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в среду, 22 февраля.

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«Доходная часть увеличивается на общую сумму 597 млн. 350 тыс. рублей, из которых налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на общую сумму 289 млн. рублей. Из них 19 млн. рублей — это сумма, которая коснется земельного налога. Данное увеличение мы производим на основании письма главного администратора доходов — это управление федеральной налоговой службы по Пензенской области», — пояснила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

Она уточнила, что неналоговые доходы увеличиваются на сумму 270 млн. рублей, 266 млн. из которых администрирует управление муниципального имущества города Пензы.

«Кроме того, на 308 млн. 258 тыс. рублей увеличиваются безвозмездные поступления», — добавила Ольга Завьялкина.

Депутат Олег Шаляпин поинтересовался, почему денежные средства в сумме 39 млн. рублей на реконструкцию набережной снимаются со статьи «Дошкольное образование».

Ольга Завьялкина ответила, что эти средства перераспределяются в связи с тем, что статья затрат, на которые были предназначены средства, будет финансироваться из бюджета Пензенской области.

«30 млн. рублей — это на строительно-монтажные работы, а 9 млн. — это расходы по проектно-сметной документации на водопровод и реконструкцию сетей ливневой канализации», — уточнила начальник финуправления.

Он отметила, что по данному вопросу имеется поправка администрации города.

«В соответствии с приказом министерства финансов Пензенской области от 1 февраля 2017 года, вносятся изменения в порядок применения целевых статей. Это касается конкретно тех денежных средств, которые мы выделяем с вами на реконструкцию и ремонт в части «Безопасные и качественные дороги». То есть одна целевая статья заменяется другой, чтобы был единый отчет в целом по нашей области», — пояснила Ольга Завьялкина.

Депутаты поддержали принятие проекта в целом с учетом поправки.