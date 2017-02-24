Открыта регистрация на форум «InnoMed-2017» в Пензе

При регистрации предлагается выбрать один из четырех возможных форматов участия — в качестве спикера, эксперта, а также участника форума или выставки.
Программа форума «InnoMed-2017» в Пензе включает в себя пленарное заседание на тему «Развитие медицинской промышленности Российской Федерации до 2020 года» и церемонию подписания соглашений.
Также предусмотрена работа по секциям: «Порядок оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Импорт/экспорт и локализация производств медицинских изделий на территории Российской Федерации: проблемы и пути их решения», «Механизмы государственной поддержки производителей медицинской продукции. Возможности институтов развития».
Во второй день мероприятия намечены осмотр производственно-технологических возможностей технопарка «Рамеев» и знакомство с центром доклинических исследований. Также состоятся семинары «Порядок подготовки документов на проведение клинических исследований медицинских изделий» и «Проблемы внедрения во врачебную практику новых высокотехнологичных медицинский изделий отечественного производства».
В третий день форума участники получат возможность посетить предприятия кластеров Пензенской области.
Организаторами «InnoMed-2017» являются Минпромторг России, Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медизделий и оборудования, правительство Пензенской области, Минпром региона, АО «Центр кластерного развития», Пензенский государственный университет и кластер «БиоМед».
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