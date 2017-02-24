Открыта регистрация на форум «InnoMed-2017» в Пензе Экономика

Пенза, 24 февраля 2017. PenzaNews. Регистрация участников IV межрегионального форума производителей медицинских изделий «InnoMed», который пройдет в Пензе 13–15 апреля, открыта на сайте мероприятия.

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Прием заявок продлится до 3 апреля.

При регистрации предлагается выбрать один из четырех возможных форматов участия — в качестве спикера, эксперта, а также участника форума или выставки.

Программа форума «InnoMed-2017» в Пензе включает в себя пленарное заседание на тему «Развитие медицинской промышленности Российской Федерации до 2020 года» и церемонию подписания соглашений.

Также предусмотрена работа по секциям: «Порядок оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Импорт/экспорт и локализация производств медицинских изделий на территории Российской Федерации: проблемы и пути их решения», «Механизмы государственной поддержки производителей медицинской продукции. Возможности институтов развития».

Во второй день мероприятия намечены осмотр производственно-технологических возможностей технопарка «Рамеев» и знакомство с центром доклинических исследований. Также состоятся семинары «Порядок подготовки документов на проведение клинических исследований медицинских изделий» и «Проблемы внедрения во врачебную практику новых высокотехнологичных медицинский изделий отечественного производства».

В третий день форума участники получат возможность посетить предприятия кластеров Пензенской области.

Организаторами «InnoMed-2017» являются Минпромторг России, Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медизделий и оборудования, правительство Пензенской области, Минпром региона, АО «Центр кластерного развития», Пензенский государственный университет и кластер «БиоМед».