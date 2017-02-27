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«Магазин верных решений» позволит использовать передовой опыт регионов — Иван Белозерцев

15:02 | 27.02.2017 | Экономика

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Онлайн-библиотека лучших практик социально-экономического развития под названием «Магазин верных решений», презентация которого состоялась на инвестиционном форуме в Сочи в понедельник, 27 февраля, позволит регионам максимально оперативно внедрять передовой опыт других субъектов РФ. Такое мнение высказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Магазин верных решений» позволит использовать передовой опыт регионов — Иван Белозерцев

Фото: Pnzreg.ru

«Проблемы коммунальной сферы актуальны для всей страны, но в разных регионах их решают по-разному — где-то более эффективно, где-то с меньшими темпами», — отметил он по итогам участия в панельной сессии, посвященной реализации лучших социально-экономических практик.

Иван Белозерцев добавил, что в ряде регионов удается находить нестандартные решения для модернизации отрасли и повышения ее эффективности, которые можно и нужно брать на вооружение.

«Магазин верных решений», который предложит готовые проекты под ключ, может значительно помочь в процессе, ускорить его», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Идея создания «Магазина верных решений» появилась по итогам всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ, победители которого были определены 30 сентября 2016 года на международном инвестиционном форуме в Сочи.

Доступ к информационному ресурсу получат сотрудники федеральных органов власти, региональных управленческих команд и общественных объединений.

Предполагается, что проект позволит тиражировать успешные практики, каждое из которых методологически доработано и переложено в дорожную карту.
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