Подписан протокол о намерениях об открытии завода по переработке пшеницы под Сердобском Экономика

Сочи, 28 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и генеральный директор компании «Технокорд» Андрей Захаренков подписали протокол о намерениях реализовать инвестиционный проект, предполагающий открытие в Сердобском районе завода по глубокой переработке пшеницы мощностью 250 тыс. тонн продукции в год.

Фото: Pnzreg.ru

Церемония состоялась в рамках инвестфорума в Сочи во вторник, 28 февраля.

В протоколе обозначены условия реализации проекта, который позволит создать не менее 250 новых рабочих мест, и порядок взаимодействия сторон.

«По предварительным оценкам, стоимость данного проекта — порядка 12 млрд. рублей. В настоящий момент компания готовит проектно-сметную документацию. В июне–июле текущего года, как мы предполагаем, будет открыта кредитная линия в банке», — сообщил Иван Белозерцев.

По его словам, в итоге будет создано крупное перерабатывающее предприятие по производству мальтозы, продуктов кормовой базы для отраслей животноводства.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Иван Белозерцев вручил Андрею Захаренкову патронажный сертификат на реализацию инвестпроекта.