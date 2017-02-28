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В Пензе приставы взыскали с предприятия «ЗИФ Плюс» около 28 млн. рублей долгов по зарплате

18:44 | 28.02.2017 | Экономика

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Пензенские судебные приставы взыскали с ОАО «ЗИФ Плюс» долги по зарплате перед работниками в сумме 27 млн. 634 тыс. рублей.

В Пензе приставы взыскали с предприятия «ЗИФ Плюс» около 28 млн. рублей долгов по зарплате

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная, работа одновременно велась по 619 исполнительным производствам.

«Мерами принудительного исполнения судебным приставам удалось добиться исполнения решения судов и взыскать задолженность. Полученных денежных средств достаточно для ее погашения в полном объеме», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что в настоящее время проводится распределение взысканных денежных средств в соответствии с федеральным законом «Об исполнительном производстве».

По словам Яны Загребельной, совокупный долг предприятия составлял более 100 млн. рублей.
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