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Губернатор призвал торговые сети идти навстречу пензенским товаропроизводителям

15:16 | 02.03.2017 | Экономика

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Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал представителей торговых сетей активизировать взаимодействие с местными товаропроизводителями.

Губернатор призвал торговые сети идти навстречу пензенским товаропроизводителям

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас есть проект в сетевой торговле под девизом «Выбирай пензенское, держи марку». Многие хотят покупать наш, пензенский, продукт. […] Я бы хотел попросить вас поддержать в 2017 году еще активнее этот проект», — сказал глава региона в ходе совещания, состоявшегося в региональном правительстве в четверг, 2 марта.

Он сообщил, что по состоянию на 1 декабря 2016 года заключено 438 договоров на поставку продукции пензенских товаропроизводителей в торговые сети, однако эту цифру, по его мнению, необходимо увеличить.

Кроме того, Иван Белозерцев отметил, что пензенская продукция должна быть представлена и в других регионах.

«Авторитет Пензенской области должен поддерживаться и за ее пределами», — сказал губернатор.
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