Банк «Кузнецкий» увеличил прибыль в 5 раз за 2016 год Экономика

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. 44,8 млн. рублей чистой прибыли получил пензенский банк «Кузнецкий» по итогам 2016 года, что в 5 раз выше аналогичного показателя за 2015 год. При этом прибыль до налогообложения составила 49 млн. рублей, увеличение — в 4 раза.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, рост прибыли связан с увеличением чистого комиссионного дохода, процентных доходов и сокращением расходов на содержание банка.

«Рост чистых комиссионных доходов составил 25%, чистых процентных доходов — 10%. Чистая процентная маржа увеличилась на 12%. Операционные расходы банка сократились на 6%», — отметили в пресс-службе.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. В июле 2016 года рейтинговое агентство AK&M подтвердило банку рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «B++» со стабильным прогнозом.