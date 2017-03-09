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Продукция завода «Белинсксельмаш» включена в перечень произведенной на территории РФ

14:59 | 09.03.2017 | Экономика

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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Выпущенная в Пензенской области заводом «Белинсксельмаш» сельхозтехника включена в перечень промышленной продукции, произведенной на территории РФ, которая не имеет аналогов. Соответствующий документ размещен на сайте Минпромторга РФ.

Продукция завода «Белинсксельмаш» включена в перечень произведенной на территории РФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предприятие АО «Белинсксельмаш» выпускает бороны, культиваторы и зернотуковые сеялки.

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, включение предприятия в данный перечень позволит ему продолжить реализацию программ импортозамещения и более эффективно конкурировать с продукцией зарубежных производителей на внутреннем рынке.

Всего в данный перечень включено 75 видов промышленной продукции.

Правила сравнения российских и импортных товаров на предмет их аналогичности были утверждены постановлением правительства РФ №719 от 17 июля 2015 года.

Общими критериями для включения продукции в перечень произведенной на территории РФ являются: отсутствие в стране производства этого же товара, а также отличие параметров этой продукции, касающихся функционального назначения или перечня выполняемых функций, области применения или качественных характеристик.

Утвержденные критерии и требования используются в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, а также для установления условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств при проведении закупок.
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