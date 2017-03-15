В Пензе начала работу выставка «Продмаркет» Экономика

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. XIX межрегиональная специализированная выставка-ярмарка «Продмаркет», которая рассчитана на три дня, начала свою работу в центре хореографического искусства Пензы в среду, 15 марта.

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На ней представлены продукты питания, оборудование и сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности, системы безопасности и спецодежда. В частности, покупатели могут ознакомиться с продукцией таких предприятий, как «Пензенская кондитерская фабрика», «Очаково», «Пензенский тепличный комбинат», «Пензенский хлебозавод №2», «Парафарм» и других.

Также можно увидеть оборудование для магазинов и ресторанов, продукцию полиграфии.

В рамках работы выставки пройдет тестирование «Оценка качества продовольственных товаров», состоятся семинары, конкурсы, дегустации и презентации фирм-участниц.