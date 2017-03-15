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В Пензе начала работу выставка «Продмаркет»

18:09 | 15.03.2017 | Экономика

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Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. XIX межрегиональная специализированная выставка-ярмарка «Продмаркет», которая рассчитана на три дня, начала свою работу в центре хореографического искусства Пензы в среду, 15 марта.

В Пензе начала работу выставка «Продмаркет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На ней представлены продукты питания, оборудование и сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности, системы безопасности и спецодежда. В частности, покупатели могут ознакомиться с продукцией таких предприятий, как «Пензенская кондитерская фабрика», «Очаково», «Пензенский тепличный комбинат», «Пензенский хлебозавод №2», «Парафарм» и других.

Также можно увидеть оборудование для магазинов и ресторанов, продукцию полиграфии.

В рамках работы выставки пройдет тестирование «Оценка качества продовольственных товаров», состоятся семинары, конкурсы, дегустации и презентации фирм-участниц.
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