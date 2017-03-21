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Ситуация на потребительском рынке Пензенской области стабилизировалась — Сергей Шеменев

16:02 | 21.03.2017 | Экономика

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Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Ситуация на потребительском рынке Пензенской области стабилизировалась по итогам января–февраля 2017 года. Об этом сообщил руководитель Пензастата Сергей Шеменев.

Ситуация на потребительском рынке Пензенской области стабилизировалась — Сергей Шеменев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если в 2016 и 2015 годах все составляющие рынка — и оптовая торговля, и розничная, и общественное питание — среагировали со знаком «минус» на внешнеэкономические сложности, то уже в начале текущего года обстановка стабилизировалась. […] Оптовая торговля за январь–февраль имеет темп роста 106,6%, розничная торговля — 104,5%, общественное питание — 102,6% к соответствующему периоду 2016 года», — уточнил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 21 марта.

По словам Сергея Шеменева, превалирование сегмента непродовольственных товаров в обороте розничной торговли является показателем социально-экономической сбалансированности.

«В начале года и на протяжении последних лет статистика в Пензенской области именно это и фиксирует», — подчеркнул он.

По данным статистики, оборот розничной торговли по продаже потребительских товаров за январь– февраль составил в Пензенской области 31 млрд. 703,8 млн. рублей. Пищевых продуктов, напитков и табачных изделий реализовано на 14 млрд. 590,1 млн. рублей, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Непродовольственных товаров за два месяца население приобрело на 17 млрд. 113,6 млн. рублей, что составляет 101,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Оборот розничной торговли на душу населения составил 23 тыс. 632 рубля, в то время как за аналогичный период 2016 года данный показатель был ниже — 21 тыс. 661 рубль.

Оборот общественного питания сложился в объеме 1 млрд. 597,8 млн. рублей.
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