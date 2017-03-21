Цены в Пензенской области в среднем ниже, чем по России — Сергей Шеменев Экономика

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Цены на товары и услуги в Пензенской области являются более низкими, чем в среднем по России. Об этом сообщил руководитель Пензастата Сергей Шеменев.

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«Цены в среднем ниже, чем по Российской Федерации — и в течение 2016 года, и в начале текущего», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 21 марта.

По словам руководителя Пензастата, Пензенская область находится в середине рейтинга регионов Приволжского федерального округа по индексу потребительских цен по итогам января–февраля.

«Все товары и услуги имеют седьмое место, продовольственные товары — четвертое, непродовольственные — седьмое, услуги — на пятом месте», — уточнил он.

Сергей Шеменев добавил, что максимальные цены фиксируются в Ульяновской и Нижегородской областях, а минимальные — в Удмуртии и Кировской области.

По данным статистики, индекс потребительских цен на товары и услуги по Пензенской области в феврале по отношению к январю составил 99,9%, к декабрю 2016 года — 100,5%.

Индекс цен на продовольственные товары в феврале составил 99,7% к предыдущему месяцу, на непродовольственные — 100%.

Индекс тарифов на услуги в феврале составил 100,3% по отношению к январю, на жилищно-коммунальные услуги — 100%.