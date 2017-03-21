Средняя зарплата в Пензенской области превысила 23 тыс. рублей Экономика

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Средняя зарплата в Пензенской области составила по итогам января 2017 года 23 тыс. 477 рублей, что на 10,2% больше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщил руководитель Пензастата Сергей Шеменев.

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«Особое внимание обращаю на группу предприятий, занимающихся в Пензенской области научными исследованиями и разработками. На протяжении двух лет […] средняя заработная плата в группе предприятий научной разработки выше, нежели чем стабильный лидер — финансовые организации и страхование. Это признак регионов с высоким инновационным потенциалом в промышленной экономике», — отметил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 21 марта.

Сергей Шеменев добавил, что задолженность по зарплате с января 2016 года уменьшилась с 28 млн. до 5 млн. рублей.

По данным статистики, номинальные денежные доходы населения в январе–феврале 2017 года составили 52 млрд. 959,4 млн. рублей, что больше аналогичного периода на 10,6%. Денежные доходы на душу населения составили 19 тыс. 738 рублей. Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 6,3%.

По итогам января 2017 года средняя заработная в сфере образования составила 20 тыс. 23 рубля, в здравоохранении — 22 тыс. 95 рублей, строительстве — 23 тыс. 575 рублей, обрабатывающих производствах — 25 тыс. 180 рублей, в сфере добычи полезных ископаемых — 25 тыс. 889 рублей, обеспечения электроэнергией, газом и паром; кондиционирования воздуха — 28 тыс. 318 рублей, финансов и страхования — 31 тыс. 158 рублей, научных исследований и разработок — 45 тыс. 185 рублей.