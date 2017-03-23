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Иван Белозерцев пообещал поддержку кузнецкой «Энергии»

15:44 | 23.03.2017 | Экономика

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Кузнецк, 23 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал поддержку кузнецкому предприятию «Энергия», занимающемуся выпуском комплектующих и оборудования для железнодорожного транспорта и метрополитена, в организации сбыта продукции.

Иван Белозерцев пообещал поддержку кузнецкой «Энергии»

Фото: Pnzreg.ru

В ходе визита на производство в четверг, 23 марта, глава региона пообещал пригласить представителей завода на встречу с руководством железной дороги для обсуждения вариантов организации поставок.

«Это позволит заключить новые договоры с заказчиками. Надо, чтобы у предприятия была перспектива развития», — отметил Иван Белозерцев.

Он также предложил усилить кооперацию внутри Пензенской области.

«Необходимо собрать на базе технопарка «Рамеев» промышленников — тех, кто сможет выполнять заказы комплектующих для предприятия «Энергия», и консолидировать производственные циклы на территории Пензенской области, чтобы кузнецкому предприятию не приходилось закупать детали в соседних регионах», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.
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