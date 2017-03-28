Пензенская область вошла в топ-50 регионов, развивающих государственно-частное партнерство Экономика

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 44 место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства по итогам 2016 года.

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Его результаты представлены на IV инфраструктурном конгрессе «Российская неделя государственно-частного партнерства», который проходит в Москве во вторник, 28 марта.

Рейтинг построен на основе показателя «Уровень развития государственно-частного партнерства в субъектах РФ», который определялся с учетом оценки значений составляющих его факторов — развития институциональной среды, нормативно-правового обеспечения и опыта реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства.

Лидерами общероссийского рейтинга стали Москва — 90,1%, Московская и Самарская области — 82,7%, а также Новосибирская область — 72,5%. У Пензенской области показатель составил 35,1%.

В Приволжском федеральном округе лучшие значения у Самарской и Нижегородской областей — 82,7% и 69,4% соответственно, а также Башкортостана — 67,7%. Пензенская область в ПФО заняла 11 место.

Комментируя результаты рейтинга , в министерстве экономики Пензенской области отметили, что регион улучшил свои позиции на 4 пункта.

Методика расчета значений показателей оценки эффективности работы руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности утверждена приказом Минэкономразвития России №266 от 15 мая 2014 года.

Рейтинг составляется в соответствии с требованиями федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты».