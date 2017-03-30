Пензенская делегация во главе с губернатором прибыла в Гамбург Экономика

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым прибыла в Гамбург в рамках двухдневного визита в Германию.

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В состав делегации также вошли спикер Законодательного собрания региона Валерий Лидин, зампред облправительства Андрей Лузгин, министр здравоохранения Владимир Стрючков, управляющий ЗАО «НПП «МедИнж» Сергей Евдокимов, директор мединститута Пензенского государственного университета Александр Митрошин и гендиректор ООО «ТитанМед» Андрей Жупиков.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, запланирован целый ряд деловых встреч, в том числе с руководством компании «Link», работающей в сфере биомедицины. Также члены делегации посетят производственные площадки данной фирмы.

Кроме того, в Гамбурге пройдет презентация инвестиционных возможностей Пензенской области.

По словам Ивана Белозерцева, в сфере внешнеэкономической деятельности Германия является для региона стратегически важным деловым партнером.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с немецким бизнесом», — подчеркнул он.

По данным Пензастата, внешнеторговый оборот Пензенской области с Германией за 2016 год составил 31,5 млн. долларов. Пензенские предприятия экспортируют в страну светотехническое стекло и изделия из него, мебель, кондитерские изделия, фанеру, ликероводочную продукцию.

В феврале 2017 года компания «СтанкоМашСтрой» поставила в Германию два универсальных токарно-винторезных станка собственного производства.

В Пензенской области с участием немецкого капитала работают ООО «Маяк Техноцелл», ООО «Трэй ГмбХ», ООО «Нудел-продукт», ООО «Пензенский завод Телема Гино».