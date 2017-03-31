План по доходам бюджета Пензы за 2016 год выполнен более чем на 93% Экономика

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Выполнение плана по доходам бюджета Пензы за 2016 год сложилось в сумме более 10 млрд. 970 млн. рублей, что составляет 93,2%. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев, выступая с докладом о результатах деятельности администрации за минувший год в ходе 32-й очередной сессии городской думы в пятницу, 31 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Поступление налоговых доходов составило 3 млрд. 400 млн. рублей, что больше на 71,6 млн. рублей объема прошлого года. Объем неналоговых доходов впервые за последние годы превысил миллиардный рубеж и составил 1 млрд. 97 млн. рублей», — сказал он.

Виктор Кувайцев отметил, что этого удалось достичь за счет увеличения доходов от использования муниципального имущества (рост составил почти 18%) и от продажи материальных и нематериальных активов (63%).

«Нам удалось в течение года погасить 519,1 млн. рублей кредиторской задолженности прошлых периодов и оптимизировать расходы за счет различных мероприятий на сумму 325 млн. рублей, в том числе при формировании бюджета на сумму 108,5 млн. рублей. В течение года муниципалитет обеспечивал своевременную выплату заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды, оплату налогов учреждений бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг, оплату расходов по обслуживанию муниципального долга, софинансирование реализации федеральных и региональных программ», — напомнил мэр Пензы.

По его словам, в существующих экономических реалиях муниципалитет не может рассчитывать на значительный рост собственных налоговых доходов.

«В связи с этим одна из первоочередных задач — работа с резервами, сокращение задолженности, повышение доли неналоговых доходов, легализация трудовых отношений и бизнеса», — подчеркнул он.

«Существующая экономическая ситуация в стране сказалась на деловой и инвестиционной активности, спрос на землю в 2016 году заметно снизился. В этих условиях мы вынуждены были искать другие источники наполнения бюджета, и было принято решение сделать ставку на реализацию имущества, находящегося в собственности города, и это принесло свои положительные результаты», — добавил Виктор Кувайцев.

По его словам, увеличение неналоговых доходов бюджета — это результат кропотливой работы администрации, направленной на эффективное использование муниципального имущества.

«Одной из основных составляющих повышения поступлений в бюджет города считаю формирование для дальнейшей реализации земельных участков, интересных инвесторам. В основе должен лежать принцип адресной работы», — сказал мэр Пензы.