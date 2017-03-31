Доходы бюджета Пензы на 2017 год утверждены на уровне 11,1 млрд. рублей Экономика

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Доходы бюджета Пензы на 2017 год утверждены в сумме 11,1 млрд. рублей. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев, выступая с докладом о результатах деятельности администрации за минувший год в ходе 32-й очередной сессии городской думы в пятницу, 31 марта.

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По его словам, налоговые и неналоговые доходы на 2017 год составят 5,04 млрд. рублей, что на 558,3 млн. рублей больше фактических поступлений прошлого года.

«Расходная часть бюджета на 2017 год составляет 11,3 млрд. рублей. При формировании бюджетных расходов были учтены следующие приоритеты: ремонт улично-дорожной сети — это реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»; обязательное обеспечение расходных обязательств, установленных действующим законодательством; выполнение майских указов президента России в части оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы; переселение граждан из аварийного жилищного фонда», — сказал Виктор Кувайцев.

Он подчеркнул, что бюджет Пензы на 2017 год по-прежнему останется социально ориентированным.

«Доля расходов на содержание и развитие отраслей социально-культурной сферы в общем объеме расходов в 2017 году составит 65,3%», — отметил глава администрации города.