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Затягивать сроки ввода многоквартирных домов недопустимо — мэр Пензы

19:20 | 31.03.2017 | Экономика

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Строительные компании, взявшие на себя обязательства по возведению в Пензе многоквартирных домов, должны принять все необходимые меры, чтобы не допустить срыва сроков сдачи жилья. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев.

Затягивать сроки ввода многоквартирных домов недопустимо — мэр Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Недопустимо затягивать и переносить сроки ввода многоквартирных домов», — сказал он по итогам инспекционного объезда нескольких стройплощадок, проведенного вместе со своим заместителем Ириной Ширшиной в пятницу, 31 марта.

По ее словам, с «отстающими» застройщиками еженедельно проводятся совещания, им оказывается помощь в вопросах взаимодействия с сетевыми компаниями, энергетиками и решении других актуальных проблем.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, среди объектов, на которых неоднократно переносились сроки окончания работ — долгострой на улице Кижеватова («Север-Траст»), дома на улице Измайлова («Декор-Трейд») и Пушкина («Пензастрой»).

В целом в Пензе в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 450 тыс. кв. метров жилья.
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