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Ольга Жовтяк приняла участие в парламентских слушаниях в Совфеде

19:56 | 31.03.2017 | Экономика

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк приняла участие в парламентских слушаниях, посвященных ходу реализации закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», которые состоялись в Совете Федерации в пятницу, 31 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в мэрии.

Ольга Жовтяк приняла участие в парламентских слушаниях в Совфеде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вопросы, которые обсуждались собравшимися, касались взаимодействия торговых сетей и местных производителей в рамках вновь вышедших законов. Участники слушаний поддержали инициативу о введении жесткого госрегулирования в торговых сетях при применении наценок», — пояснили в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что участники слушаний также одобрили проект «Честная торговля», который реализуется в регионах партией «Единая Россия» с целью обеспечения граждан качественной продукцией отечественного производства по доступным ценам.
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