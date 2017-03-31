Ольга Жовтяк приняла участие в парламентских слушаниях в Совфеде Экономика

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк приняла участие в парламентских слушаниях, посвященных ходу реализации закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», которые состоялись в Совете Федерации в пятницу, 31 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в мэрии.

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«Вопросы, которые обсуждались собравшимися, касались взаимодействия торговых сетей и местных производителей в рамках вновь вышедших законов. Участники слушаний поддержали инициативу о введении жесткого госрегулирования в торговых сетях при применении наценок», — пояснили в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что участники слушаний также одобрили проект «Честная торговля», который реализуется в регионах партией «Единая Россия» с целью обеспечения граждан качественной продукцией отечественного производства по доступным ценам.