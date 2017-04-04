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В Сосновоборском районе будет создано предприятие по переработке ягод и грибов

14:40 | 04.04.2017 | Экономика

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Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Предприятие по переработке грибов и ягод планируется открыть на базе кададинского отделения учреждения «Юрсовский лесхоз» в Сосновоборском районе Пензенской области во второй половине 2017 года.

В Сосновоборском районе будет создано предприятие по переработке ягод и грибов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, на первом этапе объем инвестиций превысит 700 тыс. рублей.

На данный момент рабочие приступили к ремонту здания площадью 200 кв. метров, где будет размещено предприятие. Завершен подбор технологического оборудования для цеха переработки — сушильных шкафов, морозильных камер, машин для нарезки грибов и трав, столов и упаковывающих устройств, определены поставщики.

Кроме того, состоялась деловая встреча инвестора, планирующего реализовать проект, с руководством кооператива «Рамзайский огород» Мокшанского района. В рамках ознакомительной экскурсии члены делегации посетили новый цех переработки, консервирования, фасовки, упаковки и хранения сельхозпродукции.

Для решения проблемы сезонности производства планируется использовать низкотемпературную камеру для хранения большого объема сырья. Это позволит увеличить срок работы производственных линий.

Помимо этого, рассматривается возможность закупки вешенок у региональных производителей во внесезонный период.
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