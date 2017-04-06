ФАС потребовала внести изменения в постановление о схеме размещения НТО в Пензе Экономика

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Региональное управление ФАС России предупредило администрацию Пензы о необходимости прекратить нарушение ч. 1 ст. 15 закона «О защите конкуренции».

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Как сообщается на сайте регионального антимонопольного ведомства, по итогам внеплановой выездной проверки было установлено, что постановлением №1533/1 от 9 сентября 2016 года из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Пензы были необоснованно исключены некоторые места, ранее включенные в нее постановлением №2016/1 от 26 ноября 2015 года.

Если прежде — на 2015 год — общее количество мест, отведенных под киоски и павильоны, составляло 918, то впоследствии оно было уменьшено до 791. Таким образом, 127 мест размещения НТО было исключено из соответствующей схемы.

В предупреждении УФАС от 31 марта 2017 года содержится требование в срок до 21 апреля прекратить исключение из схемы мест размещения НТО по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством.

Кроме того, мэрии предстоит к этой же дате привести постановление №1533/1 от 9 сентября 2016 года в части необоснованного исключения мест размещения нестационарных торговых объектов из схемы в соответствие с Земельным кодексом РФ, федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и порядком разработки схемы размещения НТО на территории Пензенской области, который утвержден приказом Минсельхоза региона.