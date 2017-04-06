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В зареченских теплицах за два месяца выращено около 250 тонн огурцов

18:41 | 06.04.2017 | Экономика

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Заречный, 6 апреля 2017. PenzaNews. Урожай огурцов, выращенных в теплицах Заречного Пензенской области, составил за два месяца почти 250 тонн, из них 81 — была собрана в феврале, а еще 162 — в марте. Об этом главный агроном ООО «АгроПромРесурс» Иван Дмитриев проинформировал главу города Олега Климанова, посетившего предприятие в четверг, 6 апреля.

В зареченских теплицах за два месяца выращено около 250 тонн огурцов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, всего в этом году планируется собрать 1 тыс. 650 тонн огурцов.

Выращенная продукция поставляется в Заречный и в Пензу.

Представители тепличного хозяйства продемонстрировали Олегу Климанову результаты преобразований, которые удалось реализовать в последнее время.

В частности, была проведена реконструкция рассадного отделения, заменены 700 ламп и увеличена освещенность на время выращивания рассады, а также отремонтировано остекление.

Кроме того, на площади в 1 га был выполнен подпочвенный обогрев, для чего под землей протянуто почти 7 км труб.

В планах — автоматизация климат-контроля, а также полная реконструкция одного гектара: замена отопления, разделение контуров, капитальный ремонт остекления.

Как сообщает управление общественных связей Заречного, благодаря инвестору, который, арендовав данные площади, занялся восстановлением хозяйства, удалось создать около 60 рабочих мест и значительно увеличить урожайность: в зимне-весенний оборот 2016 года была собрана 1 тыс. тонн пчелоопыляемых огурцов, а с августа по ноябрь — 360 тыс. кг.
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