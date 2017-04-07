На пензенском «СтанкоМашСтрое» намечено наладить выпуск станин Экономика

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Выпуск станин, аналогов которым нет в России, планируется наладить на базе ООО «СтанкоМашСтрой» в Пензе. Об этом сообщил гендиректор предприятия Олег Кочетков в ходе выездного заседания координационного совета по вопросам деятельности политических партий, состоявшегося в пятницу, 7 апреля.

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Олег Кочетков провел для его участников небольшую экскурсию по двум цехам. В первом, который был построен еще в 1946 году, он рассказал о двух новых станках.

«Первый — это старый хорошо сохранившийся японский станок «Toshiba». [...] Позволяет делать и фрезерование, и расточку. Второй стол [станка] дает возможность делать монтаж и демонтаж деталей, которые обрабатываются», — пояснил гендиректор ООО «СтанкоМашСтрой».

По его словам, сборка второго — портального двухшпиндельного станка с числовым программным управлением WaldRich Coburg, который дает возможность производить шлифовку станин и других крупногабаритных деталей, завершится в конце мая – начале июня.

«Новый станок не по силам нам было купить. Он [стоит] 300–350 млн. рублей. Нам удалось найти хороший в Италии за 35 млн. рублей. Стол у него 7,5 метров. У нас в Пензе аналогов нет», — уточнил Олег Кочетков.

Он отметил, что пензенские предприятия очень ждут запуска нового станка, так как это позволит обрабатывать детали в Пензе, а не в других регионах.

Губернатор Иван Белозерцев призвал активнее рассказывать директорам других предприятий о возможностях станка и предложил провести на «СтанкоМашСтрое» заседание Ассоциации промышленников в июне.

В свою очередь гендиректор предприятия сообщил, что на новых станках будут производиться станины, аналогов которым нет в России.

«Мы закупили южнокорейские — они являются эталонами, технология японская. Исходя из них, мы будем изготавливать станки, но со своими доработками», — сказал Олег Кочетков.

После перехода в новый цех он отметил, что в начале 2018 года намечено завершить строительство второго цеха, после чего приступить к третьему. Здесь Иван Белозерцев в первую очередь обратил внимание на аппарат с газированной водой, которую они вместе с председателем Законодательного собрания Пензенской области Валерием Лидиным тут же попробовали.

По словам Олега Кочеткова, летом в цеху также ставят аппарат с мороженым.

В ходе осмотра производственных площадей губернатор отметил, что на станках никак не обозначено, что их производит «СтанкоМашСтрой» и именно в Пензе. В ответ на это Олег Кочетков пояснил, что две выбитые буквы «СТ» как раз обозначают название предприятия.

«Не хочешь Пензу прославлять», — отметил Иван Белозерцев.

Тогда генеральный директор предприятия «СтанкоМашСтрой» пообещал подумать над размещением надписи о производстве станков в Пензе.